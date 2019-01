. Basterebbe questa intercettazione, che parte direttamente dello studio dell’avvocato Settimo Daniele Rizzo, figlio di Sergio Rizzo (ex direttore della Serit, appunto) a fotografare il sistema illecito e corruttivo scoperto dalla delicata indagine “Gancio” della Guardia di Finanza e coordinata dal pm Fabio Regolo. Informazioni sulle posizioni fiscali di alcuni contribuenti in cambio di utilità.che sarebbe stato alimentato dal “totale asservimento” di alcuni dipendenti infedeli di Riscossione Sicilia, in particolare Rosario Malizia dalla sede di Messina e Giovanni Musmeci a Catania. Nelle 60 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare il Gip Giovanni Cariolo schematizza in modo scientifico le relazioni tra Rizzo, senior e junior, e Malizia.Malizia sarebbe stato quasi “soggiogato” dall’avvocato finito ieri ai domiciliari. Quando Sergio Rizzo chiedeva il funzionario di Riscossione rispondeva garantendo velocità: “Glielo faccio sapere… certo, certo, certo, certo avvocato”. E non mancavano i rimproveri. A cui Malizia rispondeva - scrive il Gip - con “supina accettazione”. “Minch… l’estratto di ruolo, deficiente, manco sai che è n’estratto di ruolo!… ma picchi non ti licenziano dduocu? Ci cazzu ci stai a fari??? (incompr…) ca mancu sai chi è l’estratto di ruolo?”, così Rizzo senior apostrofava Malizia a maggio del 2017. E mentre la Guardia di Finanza immortalava in diretta le conversazioni e le chiamata tra i due, intanto si susseguivano le interrogazioni al sistema informativo, l’estrapolazione dei dati e il successivo invio, via mail soprattutto, all’avvocato catanese. Alcune volte i plichi venivano consegnate direttamente a casa.Il giorno prima l’avvocato Sergio Rizzo inviava un whattsapp diretto a Malizia per ottenere informazioni. E visti i tempi stretti le sollecitazioni continuavano al telefono. Il passaggio di informazioni Malizia lo avrebbe garantito anche a Rizzo junior. “Anche i fascicoli mi devi mandare … oltre alle relate degli estratti…”, affermava il giovane avvocato da ieri ristretto ai domiciliari come il padre.E da qui l’ipotesi di corruzione, oltre all’accusa di accesso abusivo informatico. Malizia e Sergio Rizzo si sarebbero incontrati a Catania il 19 marzo 2017 e il funzionario di Riscossione Sicilia avrebbe ricevuto una somma di 50 euro. Per gli investigatori i soldi sarebbero “la dazione di denaro collegata all’attività (illecita, ndr) prestato da Malizia in favore di Rizzo”. La conferma agli inquirenti poi arrivava pochi minuti dopo il rendez-vous dallo stesso funzionario che chiamava la moglie. “Sto tornando con dei soldini… mi ha dato 50 euro, va bene?”. Ma non finiva certo qui. Perché “il servizio” costava molto di più. A maggio Malizia presentava il conto a Rizzo. In particolare inviata il preventivo per l’acquisto di condizionatori e televisori per un B&B che dagli accertamenti investigativi risultava intestato alla figlia. Malizia, quasi si vantava con amici e conoscenti, degli acquisti fatti per sua figlia “dal padrino”. Un regalo che poi si meritava in quando era “il minimo” che l’avvocato “potesse fare dopo una vita che…”. E ad un amico raccontava: “Sette anni di sacrifici, andare a mezzanotte, andata e ritorno, di notte, di giorno, con l’acqua, con la neve”.Il modus operandi sarebbe stato lo stesso: consegne delle informazioni direttamente a casa dell’avvocato Sergio Rizzo (“va bene ci vediamo al solito… al solito”, diceva Musmeci) o nello studio legale del figlio. Un rapporto fiduciario e confidenziale quello che avrebbe legato l’avvocato al funzionario. Strano, o almeno anomalo, pare il fatto che il difensore di Musmeci forniva informazioni su un’inchiesta a carico del dipendente di Riscossione all’avvocato Rizzo e non al suo assistito. Ed è proprio Rizzo che prendeva il telefono e diceva a Musmeci: “Una buona notizia per la pratica tua, quello sta disponendo l’archiviazione”. “Ah si? Hai avuto notizie fresche fresche… perché a me non mi ha telefonato”, rispondeva Musmeci. Rizzo immediatamente approfittava della situazione: “Senti, hai il terminale là davanti? Funziona?”. E subito dopo dava il codice fiscale di una persona di cui chiedeva precise informazioni. Musmeci disponibile assicurava: “Poi ti chiamo, va bene? Ci sentiamo dopo…”. Le intercettazioni si susseguivano. E mettevano in evidenza - secondo gli investigatori - la “messa a disposizione” del Musmeci nei confronti dell’avvocato Rizzo. Un tale “asservimento” che quando non poteva adempiere alle richieste dell’ex presidente della Serit sarebbe stato pronto a chiedere favori personali ad altre persone. Forse altri funzionari. “Non ho le abilitazioni e quindi devo chiedere cortesie”. Quale sarebbe stata la merce di scambio? Per gli inquirenti sarebbe stata quella di far ottenere per la figlia un impiego presso un centro di Fisioterapia. Il “motore” operativo di questa vicenda, a parere degli inquirenti, sarebbe stato però Rizzo jr. Grazie alla sua intermediazione la figlia di Musmeci avrebbe svolto un tirocinio nel centro: “Mi ha detto che il miracolo lo ha fatto…”.