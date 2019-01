Il nome della retata è stato ispirato dal fatto che via Biagio Pecorino era stata trasformata in una piazza di spaccio, proprio da chi abita in quei palazzoni di San Giorgio. E dove aveva la residenza l'uomo d'onore di Cosa nostra Rosario Lombardo. Il passato è d'obbligo visto che il boss sta scontando ai domiciliari in un'altra città due condanne definitive. Per lui, imputato anche in questo processo, è stata emessa una sentenza di assoluzione.. Le indagini scientifiche dei carabinieri hanno permesso di cristallizzare l'organigramma criminale. Ai vertici del gruppo di spaccio Gabriele Strazzeri (condannato a 14 anni), legatissimo secondo gli investigatori a Saru U Rossu. Il capo piazza avrebbe avuto la sua cerchia di fedelissimi: Salvatore Ternullo (condannato a 16 anni), è fotografato durante un colloquio in carcere, sul braccio ha tatuato il nome Gabriele. Non ci sono dubbi per l'accusa che si tratta di Gabriele Strazzeri. Ai primi piani nella gestione dello spaccio c'erano anche Francesco Zuccaro (condannato a 13 anni e 4 mesi), Daniele Maggiore (condannato a 13 anni 10 mesi 20 giorni), Francesco Meo (condannato a 12 anni 10 mesi 20 giorni), Roberto Savasta (13 anni 1 mese e 10 giorni. Condannato anche Carlo Burrello (9 anni), il genero di Marcello Magrì, reggente della famiglia catanese di Cosa nostra fino al suo arresto nel 2016.Ivan Battaglia, 9 anni e 4 mesi, Giuseppe Brigante, 10 anni, Carlo Burrello, 9 anni, Giovanni Coco, 13 anni e 8 mesi di reclusione, Antonio Di Mauro, 2 anni e 8 mesi e 5 mila euro di multa, Vito Gardali, 8 anni di reclusione, Danilo Alessandro Giammona, 8 anni, Fernando Giarratano, 3 anni, 6 mesi, 20 giorni, Daniele Maggiore, 13 anni 10 mesi 20 giorni (riconosciuta continuazione con altra sentenza), Antonio Marsengo, 3 anni e 6.600 euro di multa, Giuseppe Marsengo, 4 anni e 4 mesi e 10 mila euro di multa, Italo Carmelo Marsengo, 8 anni e 24 mila euro di multa, Francesco Meo, 12 anni 10 mesi 20 giorni, Carmelo Nicotra, 12 anni e 8 mesi, Giovanni Palazzolo, 9 anni, Giuseppe Pulvirenti, 2 anni 2 mesi 20 giorni, Roberto Savasta, 13 anni 1 mese e 10 giorni (riconosciuta continuazione con altra sentenza), Francesco Strano, 7 anni e 4 mesi, Gioacchino Junior Strano, 8 anni, Gioacchino Strano, 10 anni, Cristian Strazzeri, 12 anni e 2 mesi e 28.600 euro di multa, Gabriele Strazzeri Agatino, 14 anni, Salvatore Ternullo, 16 anni, Gianluca Torrisi, 9 anni e 4 mesi (riconosciuta continuazione con altra sentenza), Francesco Zuccaro, 13 anni e 4 mesi di reclusione. Assolto, come detto, Rosario Lombardo per “non aver commesso il fatto”. La sentenza sarà depositata entro 60 giorni.Bimbo che quasi considerava un gioco l'attività illecita. Un quadro sociale inquietante. E che provocò intensi dibattiti sulle responsabilità delle istituzioni nel prevenire certi fenomeni criminali. Fenomeni comunemente diffusi nei quartieri periferici e degradati. Certamente San Giorgio a Catania è uno di questi.