negli anni dal corpo catanese su cui i sindacati, in particolare l'Usb, ha più volte acceso più volte i riflettori. Dopo il terremoto di Santo Stefano, qualcosa si muove. Lo rende noto Carmelo Barbagallo, dell'Unione sindacale di base., le svariate vertenze a tutti i livelli, da parte di questa organizzazione sindacale che, denunciava, un vero e proprio stato di emergenza con, scioperi, sit-in, denunce alla procura della Repubblica, incontri in prefettura e, con i politici di turno, che spesso purtroppo hanno sottovalutato ii grido d'allarme, pare che finalmente stiano cominciando a darci ragione - afferma, Nella giornata di sabato, il sottosegretario agli interni, il sindaco di Catania, direttore, regionale, comandante, ecc, hanno avuto un dettagliato incontro per, il sunto della situazione sull'emergenza terremoto, e sulle criticità del territorio, su tutte, quello catanese"., Gaetano Vallefuoco, è stato consegnato al sottosegretario, con le particolari peculiarità di ogni territorio e, proprio da questo schema dettagliato, consegnato al governo, emerge che, "la Sicilia, è un territorio con grosse criticità - continua Barbagallo - che, Catania ha una carenza di 128 unità, mancano; mezzi, attrezzature, personale amministrativo, fondi per la messa in sicurezza delle sedi e manutenzione, la formazione è carente a causa della carenza di personale. Dati - prosegue - che danno ragione alle nostre battaglie. Da quanto è emerso da questo incontro; Catania, dovrebbe avere l'aumento di organico (sommozzatori operativi nei 4 turni H.24, Palagonia, finalmente aperto ed i mezzi nuovi, e le economie per poter operare in sicurezza. Noi, come organizzazione sindacale - conclude - vigileremo che tutto ciò avvenga".