Fedespedi, Assologistica, Assiterminal, Anasped, Aiti, Ifa e Trasportounito in rappresentanza di spedizionieri, autotrasportatori, imprese di logistica, magazzini generali, terminalisti, doganalisti, traslocatori e fumigatori. Nominato presidente per il primo biennio di attività Mauro Nicosia. La riunione è stata molto partecipata anche dalle autorità locali. Tra gli altri, sono intervenuti il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Catania e Augusta Andrea Annunziata e il segretario della Commissione Attività produttive dell'Assemblea regionale Giovanni Cafeo. Nel corso dell'evento di presentazione della nuova realtà territoriale della Confederazione, cui ha partecipato, tra gli altri, il direttore generale di Confetra Ivano Russo, si è fatto il punto sulle enormi potenzialità per la logistica isolana.stessa industria cantieristica, in scali come Palermo e non solo, potrebbe trarre nuovo impulso alimentando l'intera filiera della supply chain logistica. C'è poi da completare il rilancio degli interporti siciliani, a partire dal Polo Intermodale di Catania, ed implementare le attività legate al cargo aereo - sempre a Catania - ed a quello ferroviario sulla tratta Messina - Palermo. Grandi sono i problemi infrastrutturali ancora sul tappeto, ma grandi anche le opportunità di farvici fronte grazie agli strumenti finanziari nazionali e comunitari a partire dal PON Infrastrutture e Reti, al POR regionale, al FSC ed al PAC".(ANSA).