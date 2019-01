I visitatori letteralmente incantati dalla straordinaria bellezza degli stand nella seconda giornata del Salone nazionale della sposa all’insegna di consigli e nuovi trend per gli sposi e per la casa, protagonisti al Centro fieristico Le Ciminiere.In Area Wedding Taste, l’aperitivo glamour del “Vinicolo Drink Catering”, e il magnetico e frizzante “Wedding Cake Show” la competizione che premia i pasticceri nella realizzazione della “regina “ del matrimonio . Pan di spagna pretagliato, creme al mascarpone e bagne, sono partiti da zero i pasticceri che hanno montato le torte in uno vero e proprio spettacolo handmade, all’insegna di scenografici effetti speciali, realizzando dal vivo la torta dei sogni.che hanno votato seguendo i criteri di :aspetto estetico, originalità, taglio ed effetto cromatico. A comporre la giuria il presidente Nuccio Daidone, il responsabile del concorso Samuele Palumbo insieme a Santo Giarrusso, Salvatore Caggeci, Serena Urzì, Nicola Consiglio, Piero Pappalardo, Peppe Leotta e Angelo Motta.Sul podio i vincitori Valentina Romeo e Sebastiano Cavallaro per Neraci group Ristorazione, al secondo posto Franco Spadaro per Villa Ikebana Ricevimenti e al terzo Flavia Stroscio per Melania Millesi.Accesi i riflettori anche sull’Area Eventi che ha visto in passerella la sfilata della collezione 2019 di Emozioni, Sportivo, Sensazioni, la presentazione dell’evento “Amori Obiettivi” di Francesco Dispinzieri fotografo, gli abiti magici di Luccia Alta Moda Sposa, le accattivanti acconciature di Modhair, e poi ancora la collezione sposa e cerimonia dell’atelier Lady Grazia, lo spettacolo artistico dei “Minuit a Paris” della Compagnia “Curiosi Incanti” e il “Wedding trailer” dello studio fotografico Riflessi.è andato in giro nelle location più romantiche della Sicilia, collezionando le storie d’amore più dolci e stravaganti, di tantissimi innamorati. Intanto le coppie di futuri sposi possono ancora sfidare la dea bendata e vincere un intero matrimonio e molti altri preziosi premi con il “Matrimonio Perfetto” e la “Coppia Perfetta”, con un montepremi di 33.990 euro. E’ possibile scaricare online l’invito omaggio cliccando sul seguente link http://www.sposamiexpo.it/invito-omaggio-2019/. Da oggi fino a venerdì Sposami sarà aperta dalle 16:00 alle 20:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00.