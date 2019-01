Salvini: "Ecco perché ho scelto di fare l'influencer"

’influencer marketing è infatti una delle figure nuove nel mondo della comunicazione commerciale che

genera un effetto pubblicitario senza palesare un fine commerciale.

Il ricorso, da parte di aziende o negozi, verso queste nuove forme di pubblicità è diventato sempre più alto.

A Catania una delle influencer più conosciute è lei: l’acese Claudia Salvini.

Certe volte la normalità, il prendersi in giro, ridere e non essere perfetti risulta la formula vincente”.

In effetti molte aziende, in Europa e nel mondo, hanno sostituito le figure degli agenti, dei promoter, dei brand ambassador e testimonial con gli influencer.

A questo si affianca una ricerca professionale dell’immagine che viene curata moltissimo.

“L’immagine è tutto e va curata sempre – continua Claudia – da noi, in Sicilia, ancora dobbiamo compiere passi da gigante, ma qualcosa si muove.

Il mese prossimo saremo alla Milano Fashion Week un appuntamento imperdibile per chi, come me, lavora nel settore moda".

"E su questo si genera un po’ di confusione.

Qualche stylist siciliano si inizia a muovere, a parte quelli che conosciamo tutti a livello mondiale e qualcun altro di nicchia, non ce ne sono molti i

n questo momento storico, ma è la mia opinione: la figura più gettonata a livello pubblicitario è sicuramente quella dell’influencer, i

contatti però sono sempre quasi esclusivamente con aziende del nord.”

Una Salvini che non ti aspetti.

“Insisto nel dire che non si deve ricercare la perfezione, ci sta non esserlo. Quando indossi un capo lo devono poter indossare anche tutti i tuoi followers”, spiega.

influenti della rete sociale per diffondere i messaggi pubblicitari. Eppure, d

ifficilmente un influencer non ha un fotografo di fiducia con cui scambiare opinioni su pose, ambienti e luci. Un mondo in continua evoluzione.

A parlare infatti non è il vice premier, ma una delle più note influencer etnee: Claudia Salvini. Una pioniera delle nuove frontiere della promozione in terra sicula: lnon ci sono dei canoni precisi per diventare influencer.Claudia Salvini ha posato come modella su due famosissime riviste cartacee: Play Boy e GQ.