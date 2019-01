Nicola Giaquinta e

Maurizio Toro. "

Eppure il Regolamento del consiglio comunale e la normativa in materia indicano in 30 giorni il tempo occorrente per rispondere alle interrogazioni.

Siamo di fronte non solo alla mancanza di qualsiasi rispetto per il ruolo dell’apposizione, ma soprattutto si evidenza il carattere omissivo dell’amministrazione comunale", si legge nella nota. "L’ordinamento degli enti locali individua, tra i poteri dei consiglieri, quello di controllo degli atti amministrativi. Non rispondendo alle interrogazioni, l’amministrazione si sottrae al controllo, lo nega addirittura. Grave, anzi gravissimo atteggiamento istituzionale", scrivono.

Abbiamo aspettato con pazienza le risposte dell’amministrazione, ma continuiamo da non avere riscontro". Lo scrivono i tre consiglieri Valerio Marletta,esempio il perché è stato smantellato il parco giochi di piazza Garibaldi e lasciato lo stesso a marcire nei magazzini comunali. Abbiamo, ad esempio, il diritto di sapere il perché è stata smantellata l’isola direzionale (spartitraffico) presso la rotatoria di via Palermo", si legge. "Perché è stata riportata la bugia che sarebbe stata ricostruita da Enel, quando invece l’intervento fu ordinato dal Comune. Ad oggi il risultato di quella scelta è chiaro: nessun rispetto del codice della strada, pericolo incidenti e sosta selvaggia. Con queste interrogazioni volevamo mettere in evidenza presunte irregolarità nell’affidamento del sevizio idrico, praticamente 10 mesi di affidamento diretto e senza titolo. Volevamo sapere il perché l’amministrazione comunale non ha eseguito le demolizioni di alcune opere abusive costruite sul suolo pubblico. Tanti i temi affrontati, nessuna risposta", argomentano.