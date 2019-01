Non si conoscono ancora con precisione le cause dell'incidente che intorno alle 15:40 si è verificato in Tangenziale. Una macchina si sarebbe ribaltata in seguito a un tamponamento. Sul posto ci sono le pattuglie della polizia stradale, gli uomini dell'Anas e dei Vigili del Fuoco. Due dei tre feriti sono stati trasportati al Policlinico. L'altra persone rimasta ferita, invece, si trova al Cannizzaro.