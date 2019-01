Non è stata, però, una storia che si è conclusa con un finale lieto. Luca Cardillo non ce l'ha fatta. Se ne va ad appena 23 anni a causa di quel tumore osseo che lo aveva aggredito con ferocia alla gamba. Il viaggio negli States a novembre scorso e poi il ritorno a Giarre: nelle scorse ore la notizia più buia che ha tolto anche l'ultima, seppur flebile, speranza.Resta la sua forza di volontà. La sua energia e quella dei genitori.Resta anche quel suo sorriso che non mancava mai: quasi a dire "sono più forte di qualunque malattia". Resta questo suo, incredibile, insegnamento.