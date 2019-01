CATANIA - Blitz della Guardia di Finanza a Riscossione Sicilia, gli uomini del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale etneo nei confronti di 6 soggetti (3 dei quali agli arresti domiciliari e 3 destinatari di misure interdittive) in quanto "responsabili - scrivono gli inquirenti - a vario titolo, di concorso in corruzione continuata, accesso abusivo ad un sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio, a fronte di condotte delittuose poste in essere da professionisti e dipendenti “infedeli” di Riscossione Sicilia s.p.a. (sedi di Catania e Messina)".NOMI - I nominativi sono top secret al momento, saranno forniti appena possibili. "Tra le persone destinatarie delle misure cautelari - scrivono gli investigatori - ci sono due avvocati catanesi, di cui uno già dirigente in pensione della Serit (oggi Riscossione Sicilia s.p.a.), e 3 funzionari attuali dipendenti dell’Ente di riscossione regionale".I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 odierne presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore, Dott. Carmelo Zuccaro.