Così è stato immediatamente dipinto il caso della morte di Iorel Vlad, trovato in una pozza di sangue dai carabinieri una afosa giornata di agosto del 2016 nella sua casa della frazione misterbianchese. I militari sono arrivati sul posto per un caso di suidicio. Ma quei colpi di fendente al torace e le contraddizioni della donna non hanno convito gli investigatori, che hanno deciso di passare al setaccio la scena del crimine con il luminol. Ed è stata disposta anche l’autopsia sul corpo della vittima. Inoltre nel corso degli accertamenti sono stati scoperti i tanti litigi scoppiati tra le mura di quella casa, fomentati forse dalla forte gelosia del compagno di Odica. La Procura, dopo l’interrogatorio, ha emesso un decreto di fermo nei confronti della convivente con la pesante accusa di omicidio che è stato convalidato dal Gip.Nella sua arringa il difensore, l’avvocato Tommaso Manduca, ha invece palesato i dubbi sulla ricostruzione accusatoria dei fatti. Il Gup Carlo Cannella, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, è arrivato ad un verdetto di colpevolezza. Il giudice ha escluso l’aggravante dei futili motivi. Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.