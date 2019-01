è "fuori pericolo", si legge in una nota dell'ufficio stampa. Avvertendo il malore, l'artista è stato costretto a concludere l'esibizione, nonostante le reiterate e calorose richieste di bis. Raggiunto il camerino, si è sentito momentaneamente meglio, ma il malessere ha preso il sopravvento. La presenza di un cardiologo ha permesso di valutare correttamente i sintomi.Nicolosi è stato operato d'urgenza per l'allargamento tramite stent di una coronaria. Nei prossimi giorni l'intervento verrà ripetuto per un'altra occlusione riscontrata. "Ringrazio coloro che mi hanno soccorso e l'eccezionale staff medico che mi ha prontamente assistito. Conto di tornare presto al lavoro", dice Nicolosi, che rimane ricoverato in terapia intensiva. A lui e alla sua famiglia va la solidarietà e l'affetto della dirigenza e dei lavoratori del Teatro Massimo Bellini. (ANSA).