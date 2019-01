Emergenza freddo, Pogliese ringrazia i volontari

cuore per il vostro ammirevole sacrificio verso il prossimo”. Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese recandosi in piazza della repubblica, luogo di allestimento della tensostruttura, dove ha incontrato i vertici provinciali e alcuni volontari della Croce Rossa, che proprio oggi hanno smontato la grande tenda capace di contenere 50 posti letto e che nel periodo delle eccezionali condizioni climatiche, dal 5 al 12 gennaio dalle ore 19 alle 8 del mattino, hanno ospitato e dato assistenza complessivamente a oltre trecento senza tetto bisognosi di riapro.via Stazzone; la Locanda del Samaritano 8 presso il dormitorio femminile di Via Monte Vergine e gli altri strutture attive con il supporto della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio: “Il mio ringraziamento e la mia pubblica gratitudine -ha aggiunto il sindaco Pogliese- si estendono a quanti hanno svolto attività suppletive per sostenere i più disagiati, in un momento particolarmente difficile per le basse temperature e le avverse condizioni atmosferiche, garantendo un posto letto a tutti. Un servizio che si è rivelato efficace grazie anche al supporto dei volontari del cosiddetto “presidio leggero” e al coordinamento dell’assessorato ai servizi sociali retto da Giuseppe Lombardo”.