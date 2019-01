Secondo l'accusa, dopo aver effettuato dei lavori di ristrutturazione in un immobile di contrada Arcuria, approfittando dell'assenza del proprietario, hanno rubato dall'appartamento una lampada con paralume in tessuto, un tavolino in legno, un maxi schermo Lcd, un apparato satellitare e diverse piastrelle ornamentali in gres porcellanato. La refurtiva e' stata trovata da militari dell'Arma nella casa dei due indagati, che l'avevano usata per arredare il loro immobile.