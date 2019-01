Lo Presti il giorno della perquisizione dei carabinieri non è a casa, i militari trovano una grossa riserva di marijuana e soldi. Poco dopo però il “custode della droga” si presenta alla polizia giudiziaria. Grazie alle cimici gli inquirenti scoprono che Lo Presti ottiene l’assicurazione che “qualcuno avrebbe pensato alla sua famiglia”. Ne parla apertamente durante un colloquio con la moglie e il fratello.Dario: “Chiddu ca stai dicennu tu (si rivolge alla moglie) e tu (si rivolge al fratello), Ciu’ poi diri… pari, mi staiu iennu a consegnari, vattini ca ci penso iu’ a to’ famigghia!“Se ne va a prostituirsi e mi manda i soldi!”, afferma senza mezzi termini l’indagato Lo Presti. E si passa ai nomi, la moglie manda i saluti “da parte di Giovanni”. E per gli investigatori non ci sono dubbi che si tratta di Giovanni Maria Privitera, anche perché c’è la battuta che è “per colpa del fratello che si è rovinato”. “So frati mi consumau”, dice. E dalla relazione di servizio dei carabinieri sulla perquisizione a casa Lo Presti si evince chiaramente che la droga e i soldi sequestrati sarebbero stati lasciati da Danilo Privitera (fratello di Giovanni appunto, ndr) che è riuscito a fuggire dopo l’incursione dei militari. Si parla di soldi, di arresti, di arresti anche di minorenni durante i colloqui. Ma in un particolare incontro con la moglie, Dario Lo Presti invia un preciso messaggio da inviare all’esterno. Destinato al fratello.Omissis...Dario: ...poi gli devi dire: "mercoledì faccio il colloquio diglielo a Giovanni"! Moglie: ...mi deve portare...(ndr fa segno con le mani per intendere soldi)" Dario: Eh! Gli devi dire vagli a prendere questi cosi perché lui (ndr Dario Lo Presti) si è portato la testa!La moglie:” …. comunque domenica chistu spunta, puttau i pasticcini e i soddi”Il fratello: "Comunque io, poi, ci sono salito la stessa sera. Quando è stato il fatto tuo (il giorno dell'arresto di Lo Presti, ndr). Ho detto che eri andato a consegnarti. Ha preso 300 euro e me li ha dati. Ho parlato con Giovanni prima che io partissi, Perché Giovanni “U Ricciolino”… e poi continua… “oggi il signor Giovanni fino a stamattina gli ho chiamato e non mi ha risposto… ha visualizzato i messaggi e non mi ha risposto… “. Dario Lo Presti è chiaro. Il gruppo criminale deve pagare: “Per me alla fine se ne può andare a prostituire”. Ancora una volta la stessa battuta.