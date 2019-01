Queste le parole di Monsignor Barbaro Scionti stamattina, in Cattedrale, durante l’apertura del Sacello, “a cammaredda” per i catanesi, dove sono custodite le reliquie e il busto della santa Patrona. “Toccare e osservare le Reliquie di una Santa significa avere la gioia di comunicare con una figura che ci aiuta ad essere santi anche noi – aggiunge Monsignor Scionti – sembra strano, ma è la nostra vocazione battesimale.”erano presenti il capo vara Claudio Consoli e il presidente del comitato per i festeggiamenti Agatini Francesco Marano. “Siamo contenti di poter offrire ai devoti questo momento – sono le parole del presidente del comitato per i festeggiamenti Agatini Francesco Marano – una visita speciale a un luogo speciale. Un momento molto emozionante per tutti quelli che entrano a visitare il Sacello dove sono custodite le reliquie della nostra Sant’Agata.”Dentro è possibile ammirare gli affreschi, dove spicca frontalmente quello della Pietà dipinto da un artista sconosciuto di scuola toscano-marchigiana e realizzato tra la fine del ‘300 e l’inizio del ‘400. Sopra la Pietà si potrà ammirare la “morte di Ferdinando de Acuna” e una “Madonna con Bambino” di Antonello de Saliba. A destra un armadio argenteo conserva il busto reliquiario e nella parte bassa lo scrigno della Santuzza.