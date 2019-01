manca solo il taglio del nastro e domani, alle 16,30, torneranno a splendere i riflettori sull’edizione 2019 di Sposami, il Salone del Matrimonio, organizzato da Èxpo di Barbara Mirabella, che resterà aperto fino a domenica 20 gennaio.si conferma come fondamentale punto di riferimento per le coppie di innamorati alla ricerca di consigli e idee per la realizzazione del proprio matrimonio da sogno, ma anche per gli imprenditori top player di settore, che, grande novità di quest’anno, gioveranno dell’autorevole presenza dell’Irfis in fiera, pronta a fornire grandi opportunità di crescita.il presidente dell’Irfis Giacomo Gargano, il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania, Alessandro Amaro, il segretario provinciale del Cna Andrea Milazzo, il professore Rosario Faraci e il direttore artistico Giuseppe Patanè, la founder della èxpo Barbara Mirabella e l’organizzatore della èxpo Marco Mirabella, oltre ad un parterre di amici ed espositori tra i più ricercati a livello nazionale.andrà di pari passo allo show. È davvero ricco il programma eventi dove, anche per questa edizione, farà da padrone l’area “Wedding Taste”, sapientemente animata dal giornalista enogastronomico Antonio Iacona, direttore di Enonews e firmata da Cta Soluzioni e da Electrolux. Proprio questa zona, godrà della prestigiosa partecipazione dello chef, vincitore con Valentino Catering del Best Catering Award, Gaetano Quattropani, che con la sua tecnica sopraffina, presenterà le nuove tendenze del menù nozze 2019.il “Matrimonio perfetto” e “La coppia perfetta”, con un montepremi totale pari a 33.900 euro. Dall’abito della sposa, al taglio della barba per lo sposo, dalla scelta del catering a quello della location più bella: ecco i fantastici premi che si aggiudicheranno gli innamorati più fortunati, estratti a sorte dopo aver compilato e imbucato il coupon in fiera e la coppia più bella dell’edizione 2019, scelta tra le 10 protagoniste in passerella durante il gran finale previsto giorno 20.