inservibili. Il sindaco Nello Oliveri ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. "Le transenne in questione - sottolinea - sono poste a tutela e garanzia della salute di tutti: non e' un capriccio, per cui non possiamo che condannare questi atti vandalici di estrema gravita' perche' non si comprendono gli sforzi che l'amministrazione sostiene per garantire la pubblica incolumita' di tutti".