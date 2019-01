per eliminare alcune fratture causate dal sisma di Santo Stefano. Lo rende noto il Consorzio per le autostrade siciliane (Cas). Gli interventi si concluderanno nella stessa mattinata. La manutenzione sarà messa in atto parzializzando di volta in volta i posti in cui si sono determinate le fessure lungo le rampe. In corrispondenza dei cantieri sarà posto il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso. Sul posto vi sarà la segnaletica con indicazione lavori e deviazioni. La ditta esecutrice dei lavori, a spese del Cas, è la Porto Costruzioni srl di Piedimonte Etneo.