in fase di sperimentazione, mai avviata in precedenza a Catania, che nel mese di gennaio sarà operativa intanto, nel quartiere di Librino essendo fra tutti, il più vasto e popolato della città, ed estesa anche a parte del centro storico. Una soluzione pensata da Dusty, che sarà da stimolo per gli utenti e che contribuirà a far aumentare la percentuale della differenziata.ulteriormente i catanesi alla corretta differenziata e al contempo, venire incontro alle difficoltà degli utenti che si trovano logisticamente lontano dai 2 Centri di Raccolta Comunali (CCR), siti nei quartieri di Picanello e San Giovanni Galermo. L’isola ecologica mobile seguirà una specifica programmazione di postazione e orari, e seguendo il progetto di educazione ambientale avviato nei mesi scorsi da Dusty di concerto con l’assessorato comunale alla Pubblica Istruzione (“Dusty Educational”) che ha coinvolto molte scuole comunali e che si è concluso prima della pausa natalizia, gli “stazionamenti” saranno sempre in prossimità di alcuni plessi scolastici. Una scelta non casuale e volta anzi, all’obiettivo di far capire alle nuove generazioni, l’importanza della raccolta differenziata: come farla, le conseguenze ambientali, i costi affrontati dalla collettività.piccoli RAEE (ovvero i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) in queste modalità: fino al 10/01/2019 dalle 7:30 alle 14:30 l’isola sarà collocata di fronte l’Istituto Comprensivo Statale “Vitaliano Brancati” (Viale Biagio Pecorino); dal 14/01/2019 al 16/01/2019 (stessi orari 7:30/14:30) di fronte l’Istituto Comprensivo Statale “Campanella Sturzo” (Viale Bummacaro).Piazza Dante, di fronte la Chiesa di San Nicolò l’Arena dal 21/01/2019 al 23/01/2019 (dalle 7:30 alle 14:30); e in Piazza Federico di Svevia antistante il Castello Ursino dal 28/01/2019 al 30/01/2019 (stesso orario delle precedenti postazioni dalle 7:30 alle 14:30). Un servizio mai avviato a Catania finora e che sottolinea l’impegno di Dusty e la volontà di riportare il decoro e la bellezza, nella città dell’Elefante.