DL sicurezza, progressisti Dem

che stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non basterà più per iscriversi all’anagrafe e quindi avere la residenza, sia non solo corretta eticamente e giuridicamente, per i profili palesemente incostituzionali di tale norma, ma soprattutto abbia una profondo significato politico democratico.importanti comuni, i Sindaci hanno attuato tali provvedimenti di sospensione, formando un fronte comune contro le politiche dell’attuale Governo assolutamente discriminatorie che violano in maniera costante i basilari diritti civili delle persone.competizioni elettorali, noi riteniamo che tali forme di atti amministrativi rappresentino un forte e perentorio risveglio delle coscienze civiche e democratiche che, in maniera trasversale, debbono necessariamente contraddistinguere l’azione di tutte le forze politche senza alcuna distinzione in base al partito o schieramento di appartenenza.in quanto viene eliminato il diritto all’iscrizione all’anagrafe per chi è in attesa che la domanda di permesso di soggiorno venga accolta. Il richiedente avrà la residenza nel Cas ( Centro di accoglienza straordinaria ) ma non una carta d’identità. In queste condizioni, sarà difficile ottenere un conto corrente in banca, essenziale per avere un contratto di lavoro regolare e quindi, di fatto, si impedisce al richiedente di ottenere il permesso di soggiorno.è anche titolare di tutti i diritti fondamentali spettanti alla persona, tra cui quello alla residenza perché limita alcuni diritti come quello alla salute, per l’impossibilità di beneficiare dell’assistenza sanitaria tranne le urgenze, o quello al movimento o al lavoro in assenza di un documento di identità riconosciuto valido.Pogliese, in virtù anche dello spirito di accoglienza che appartiene da sempre ai catanesi, di attuare in via immediata e urgente un provvedimento di sospensione delle norme del Decreto Sicurezza, ordinando agli Uffici Anagrafe del Comune di iscrivere nelle liste dei residenti anche coloro che sono in attesa di un permesso di soggiorno.