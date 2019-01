A presentarlo come primo firmatario è il catanese Gaetano Galvagno deputato regionale in quota Fratelli d'Italia. "Si tratta di una misura provvisoria che darebbe respiro a una variegata platea di siciliani che per studio e lavoro vivono lontano dalla nostra regione, oltre ai malati costretti a sostenere costosi ed estenuanti viaggi per le loro cure sul territorio nazionale», dichiara l'on. Gaetano Galvagno descrivendo il Fondo di Sostegno all'acquisto dei biglietti aerei e i suoi beneficiari. «È necessario fornire risposte tangibili e a breve termine in attesa che il concetto di insularità venga riconosciuto e ufficializzato nel nostro Statuto per garantire continuità territoriale".destinati a rimborsare attraverso questo fondo il costo dei biglietti delle tratte aeree di linea nazionale nei periodi delle festività pasquali e natalizie. Il fondo si rivolge agli studenti universitari residenti in Sicilia e regolarmente iscritti presso gli atenei extraregionali; ai lavoratori residenti in Sicilia che prestano servizio fuori dal territorio regionale con reddito annuo lordo non superiore a 30.000 euro; ai malati affetti da patologie gravi individuate con apposito decreto dall'assessore regionale alla salute, sottoposti a interventi chirurgici in strutture sanitarie al di fuori del territorio della Regione. Il rimborso previsto rientra nel limite di 200 euro a biglietto acquistato per un importo superiore a 150 euro. L'emendamento è stato già sottoscritto dagli onorevoli Danilo Lo Giudice (Gruppo Misto), Antonio Catalfamo (FDI), Elvira Amata (FDI), Vincenzo Figuccia (UDC), Eleonora Lo Curto (UDC) e Maria Anna Caronia (Gruppo Misto), ma altri potrebbero sostenere l'iniziativa dell'on. Galvagno.