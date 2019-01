Tante le novità previste nel capitolato d’appalto stipulato con l’Ente comunale con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, la pulizia delle strade e i servizi dedicati alle utenze domestiche e commerciali.la separazione dei rifiuti differenziati e mille compostiere per le utenze domestiche e i condomini, con quest’ultime si potrà ridurre il quantitativo di umido da conferire in discarica con il vantaggio per i cittadini di poter usufruire di una riduzione della quota variabile sulla tariffa. Sempre in merito di rifiuti organici sarà incrementata la raccolta dell’umido per le utenze commerciali.sul territorio dove i cittadini potranno conferire gli olii usati. Sarà potenziato il servizio di raccolta degli ingombranti e degli inerti derivanti da piccole ristrutturazioni, per quest’ultimi il ritiro avverrà il secondo e il quarto sabato di ogni mese prenotando al numero verde Dusty 800 164 722. Per un servizio più efficiente è previsto il rinnovo del parco mezzi e una riorganizzazione delle attività e del personale.svolgimento del servizio e al fine di identificare le utenze e il loro conferimento. Maggiore attenzione al territorio con la pulizia delle strade con 12 interventi all’anno, con apposito mezzo attrezzato e un servizio per lo spazzamento stradale munito di aspiratore “silenzioso”, il tutto tracciato con un cronoprogramma visionabile anche sul sito istituzionale dell’ente.a ridosso delle festività natalizie nelle vie: Roma, Duca D’Aosta, della Regione, Duca degli Abruzzi comprensiva di Via Deodato e Via Mannino, Madonna delle Lacrime da Via Pietro Nicolosi e Via Marche, Viale Andrea Doria, Viale Cristoforo Colombo, Viale Giovanni Caboto e Piazza Lucia Mangano ed Europa. Anche per le caditoie sarà effettuata una pulizia più adeguata con un mezzo aspiratore che garantirà una pulizia più efficace al fine di agevolare lo smaltimento delle acque piovane, prevendo gli allagamenti soprattutto in alcuni punti del territorio.canine, questi ultimi andranno ad integrare quelli già esistenti. L’appalto prevede anche la figura del DEC, direttore dell’esecuzione dei contratti, che garantirà la verifica, il controllo e l’osservanza delle attività previste nel contratto. Tra i servizi previsti vi è anche l’attivazione di un’App con la quale il cittadino potrà interagire per segnalare anomalie o disservizi, ricevere informazioni o comunicazioni. Per ogni attività elencata in precedenza sarà data adeguata comunicazione prima dell’attuazione.maggiore alla pulizia del territorio e all’incremento della raccolta differenziata- - dichiara il Sindaco Antonino Bellia- questo nuovo contratto consentirà di avere un controllo più pregnante su quelle che saranno le modalità di raccolta della differenziata. L’Amministrazione sta mettendo in campo tutte le strategie e i mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati dalle normative ma il contributo più importante è dato dal cittadino rispettoso delle regole e dell’ambiente”.