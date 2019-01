Debora arriverà in studio scendendo da un ascensore ballando e dovrà suscitare l'interesse di 30 ragazzi presentandosi prima con un videoclip e dopo con un spettacolino di magia, in studio Debora rivela le sue passioni e i suoi interessi, raccontando, in una parola, se stessa. I ragazzi interessati accenderanno una luce e Debora, alla fine, ne sceglierà uno, spegnendo tutti gli altri.Giovane di età ma già con una lunga esperienza alle spalle (ha recitato anche in "Prima che la notte" la fiction di RaiUno sul giornalista catanese Pippo fava ammazzato dalla mafia. Ha studiato 5 anni recitazione in 2 scuole A. I. D. M e C. A. M. S. Per poi frequentare diversi stage con i più grandi professionisti dello spettacolo). Debora ha anche prodotto e diretto un cortometraggio ("La Sindrome") sul tema della violenza alle donne e ultimamente si è specializzata anche in spettacoli di magia.