di Natale per aiutare le popolazioni terremotate del Catanese. A diffondere la commovente missiva è la protezione civile di Zafferana. "Oggi c'è pervenuta questa lettera - si legge sulla pagina Facebook - che ha riempito i nostri cuori di gioia e ci gratifica per ciò che abbiamo fatto in questi giorni! Grazie Chiara per il gesto e le parole, sei veramente una bambina da ammirare! Al più presto provvederemo all'accreditamento della somma donata sui conti correnti attivati per l'emergenza!". Un gesto che riscalda i cuori di chi, in questi giorni combatte anche con il freddo oltre che con i danni del terremoto. Chiara, con il suo gesto, non ha regalato solo denaro, ma sorrisi e speranza.