La Polizia di Stato ha tratto in arresto il 44enne Salvatore Zummo, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina. Nella serata di martedì 8 gennaio u.s., presso il casello “San Gregorio” dell’autostrada A/18 Messina - Catania, il personale della Sezione “Criminalità Organizzata” della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Adrano (CT) ha proceduto al controllo di un’autovettura condotta da Zummo Salvatore.sequestrato un involucro in cellophane, contenente sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo lordo di 100 grammi circa. Espletate le formalità di rito l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.