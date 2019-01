I guai di cui si parla, in effetti, riguardano in primis la violazione dei sacrosanti diritti del ragazzo, un 17enne, che ha ammesso di aver abbandonato gli studi sin dalla prima media inferiore, all’età di 15 anni, quando ha seguito il padre per aiutarlo nell’attività lavorativa di muratore.il dettato normativo che prevede sanzioni per chi non consente ai minori di frequentare l’istruzione obbligatoria. Comunque, oltre all’aspetto “giudiziario”, la vicenda ha avuto un risvolto positivo: i genitori, infatti, hanno garantito che avrebbero immediatamente iscritto il figlio a scuola, al fine di recuperare e riprendere il giusto e obbligatorio percorso scolastico. A tutela del minore, sono stati informati i servizi sociali.