Il flauto magico "apre" la stagione lirica del Massimo Bellini

Così, a pochi giorni di distanza dall’applaudita esecuzione del componimento funebre con cui è stata avviata la stagione sinfonica, dal 20 al 27 gennaio ritorna sulle scene liriche catanesi l’estremo capolavoro lirico mozartiano, assente dal 1999, quando per la seconda e ultima volta venne presentato al pubblico il leggendario allestimento firmato da Werner Herzog nel 1991, in occasione del bicentenario della morte del compositore. Non minore attesa accompagna tuttavia il debutto della nuova produzione, che al nome di Gelmetti associa quello di un regista del calibro di Pierluigi Pizzi,decano delle scene teatrali, che ha firmato il suo primo allestimento mozartiano, Don Giovanni, nel 1952. Impegnato non solo per la regia, ma anche come autore delle scene e dei costumi, l’artista milanese è garanzia di ineguagliabile eleganza e di una raffinatezza che scaturisce dalle minuziose ricerche iconografiche, punto di partenza di sontuose ricostruzioni d’epoca.

Beniamino del pubblico catanese, Gianluigi Gelmetti dal 2017 è direttore principale ospite del “Bellini”, dopo una carriera stratosferica che lo ha portato alla direzione, tra l’altro, dell’Orchestra della Radio di Stoccarda, dell’Orchestra della Rai di Roma, dell’Orchestra Sinfonica di Sidney, dell’Opera di Roma e dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Non solo direttore d’orchestra, ma anche compositore e regista, la bacchetta di Gelmetti è a proprio agio in un repertorio che spazia dal tardo Settecento fino al primo Novecento, con una particolare predilezione per opere rare o dimenticate, incise per le più prestigiose etichette discografiche.

In prezioso equilibrio tra giovani talenti e affermate celebrità internazionali, il cast schiera elementi di spicco, a cominciare dalla Regina della notte di Christina Poulitsi, stratosferico soprano di coloratura, che ha già interpretato il ruolo – uno tra i più temibili dell’intera letteratura musicale – a Parigi e Tokyo, a Londra e New York, a Barcellona come a Dresda. Le si contrappone l’austero Sarastro del basso australiano Karl Huml, mentre Elena Galitskaya, soprano russo di Dimitrovgrad, vestirà i panni di Pamina. Tra gli artisti italiani, invece, vanno menzionati almeno il giovanissimo Tamino di Giovanni Sala, che si è già cimentato con il ruolo del nobile principe allo Sferisterio di Macerata come alla Scala di Milano, come vincitore del Concorso dell’Accademia di Alto perfezionamento del prestigioso teatro, e l’esperiente Papageno di Andrea Concetti, che già nel 2000 è stato interprete mozartiano selezionato da Claudio Abbado. Un’alchimia magica per un Flauto che si annuncia di grande interesse. Info: teatromassimobellini.it

Il Flauto Magico

(Die Zauberflöte, K 620)

Opera tedesca in due atti

Libretto di Emanuel Schikaneder

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Personaggi e interpreti



Sarastro Karl Huml

Tamino Giovanni Sala

Klodjan Kaçani (22, 24, 26 gennaio)

Sprecher (Oratore) Oliver Pürckhauer

Erster Priester (Primo sacerdote) Oliver Pürckhauer

Zweiter Priester (Secondo sacerdote) Riccardo Palazzo

Königin der Nacht (La regina della notte) Christina Poulitsi

Eleonora Bellocci (22, 24, 26 gennaio)

Pamina Elena Galitskaya

Maria Sardaryan (22, 24, 26 gennaio)

Erste Dame (Prima dama) Pilar Tejero

Zweite Dame (Seconda dama) Katarzyna Medlarska

Dritte Dame (Terza dama) Veta Pilipenko

Erster Knake (Primo fanciullo) Giulia Leone

Isabella Fabbri (22, 24, 26 gennaio)

Zweiter Knabe (Secondo fanciullo) Gabriella Torre

Maria Lucia Mangiameli (22, 24, 26 gennaio)

Dritter Knabe (Terzo fanciullo) Giuliana Ciancio

Arianna La Rosa (22, 24, 26 gennaio)

Ein altes Weib (Papagena) (Una vecchia) Sofia Folli

Papageno Andrea Concetti

William Hernandez (22, 24 gennaio)

Monostatos Andrea Giovannini

Erster geharnischter Mann (Primo armigero) Riccardo Palazzo

Zweiter geharnischter Mann (Secondo armigero) Oliver Pürckhauer

Orchestra e Coro del Teatro Massimo Bellini

Direttore Gianluigi Gelmetti

Maurizio Dones (25, 26, 27 gennaio)

Maestro del coro Luigi Petrozziello

Regia, scene e costumi Pierluigi Pizzi

Assistente alla regia Massimo Gasparon

Nuovo allestimento scenico

Con sopratitoli in italiano e in inglese a cura di Prescott Studio, Firenze, con Inserra Chair (Montclair State University) e ICAMus, USA

Durata 3 ore (con un intervallo)

Inaugurazione della stagione lirica

Domenica 20 gennaio 2019 ore 20,30 (Turno A)

Repliche

Martedì 22 gennaio 2019 ore 17,30 (Turno S1)

Mercoledì 23 gennaio 2019 ore 20,30 (Turno B)

Giovedì 24 gennaio 2019 ore 17,30 (Turno S2)

Venerdì 25 gennaio 2019 ore 17,30 (Turno C)

Sabato 26 gennaio 2019 ore 17,30 (Turno R)

Domenica 27 gennaio 2019 ore 17,30 (Turno D)