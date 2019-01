“I cantastorie tra tradizione e contemporaneità”

«

».

dell'incontro saranno anche proiettate immagini che ripercorreranno la straordinaria carriera artistica del cantastorie ripostese, ambasciatore della tradizione siciliana in Italia ed all'estero. “Si può girare il mondo in lungo ed in largo – dichiara Luigi Di Pino - ma il riconoscimento delle persone a te più vicine, in questo caso della mia città, dà sempre un'emozione particolare. Padre Agostino, parroco della Matrice di Riposto, qualche giorno fa mi ha detto:Il Signore diceva nemo profeta in patria. Tu sei l'eccezione?