L'uomo, che ha alle spalle numerosi precedenti penali, si sarebbe introdotto nel dicembre del 2016 all'interno di un'abitazione nel comune di Gaggi (ME), insieme ad altri due complici, al momento in fase di identificazione. Approfittando dell'assenza del proprietario, i tre soggetti, dopo aver scavalcato la ringhiera nel retro dell'edificio, avrebbero infranto una porta finestra in vetro e si sarebbero introdotti nella casa. Oltre al denaro in contante e ai gioielli, i ladri avrebbero portato via con sé anche alcune armi: due fucili da caccia, un fucile semiautomatico e una carabina ad aria compressa.E' stato così inviato per le analisi scientifiche nei laboratori dei Ris di Messina. Dai risultati è emersa la compatibilità con il pregiudicato Antonio Ignazio Crimi, su cui gravavano già i sospetti degli investigatori. L'arrestato è stato stato sottoposto agli arresti domiciliari a Mascali con braccialetto elettronico.