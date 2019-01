Gli incontri si sono succeduti, per singola categoria, nell’arco dell’intera mattina e hanno fatto seguito ai due appuntamenti, di fine dicembre, con i sindacati della dirigenza e del comparto dell’Asp di Catania, nel corso dei quali il dottor Lanza rilanciò l’impegno dell’Azienda sanitaria catanese nella realizzazione di un costruttivo e leale dialogo con le rappresentanze sindacali. Visione ribadita anche nel corso degli incontri di questa mattina.All’incontro hanno partecipato il direttore dell’UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna accreditata, dr.ssa Giovanna Fidelio; il direttore dell’UOC Cure primarie, dr. Domenico Torrisi; e il direttore dell’UOC Affari generali, dott. Salvatore Vinciguerra.Penso, ad esempio, a scelte relative alla pianificazione e all’allocazione dei servizi; ai processi di umanizzazione delle cure; alla facilità di accesso alle strutture ospedaliere e agli ambulatori; alla riduzione delle liste d’attesa… Su tali questioni, che accenno brevemente, metto a disposizione le mie competenze, ma anche la mia visione da cittadino e da utente dei servizi sanitari di questo territorio, sicuro di poter costruire significative sinergie e di poter ricevere importanti contributi".Sono state diverse le proposte avanzate dai rappresentanti sindacali degli specialisti ambulatoriali privati e degli specialisti ambulatoriali interni, subito accolte dal manager.l’attivazione del CUP provinciale, l’abbattimento delle liste d’attesa, l’attivazione dei servizi ambulatoriali in assistenza domiciliare integrata, l’implementazione del fascicolo sanitario elettronico.- rappresenta per l’Azienda una opportunità e una straordinaria leva di miglioramento".La centralità dei pazienti e degli operatori sono stati fra i temi più affermati dai rappresentanti dei sindacati dei medici di medicina generale che hanno riproposto, fra l’altro, la necessità di un confronto trasparente e proficuo con i vertici e con i dirigenti dell’Asp di Catania e hanno indicato fra le priorità da affrontare: la sicurezza dei medici nei Presidi di continuità assistenziale, la sicurezza degli operatori del 118, il rispetto dell’accordo integrativo regionale, la condivisione dei percorsi assistenziali per la cronicità e la prevenzione.l’importanza del ruolo del medico di medicina generale, tanto per la salute dei cittadini, quanto per la funzionalità del sistema sanitario.-, sarà necessario un maggiore coordinamento delle attività, che abbia nei Distretti, nel Dipartimento delle attività territoriali e nel Dipartimento di Programmazione e controllo delle attività ospedaliere e territoriali i luoghi di programmazione e di implementazione delle scelte di politica sanitaria".I rappresentanti sindacali dei pediatri di libera scelta hanno presentato il progetto di un sistema di assistenza globale dei bambini. L’idea è stata subito accolta dal dott. Lanza che ha invitato i presenti alla definizione di una piattaforma progettuale da discutere in sede di programmazione delle attività. Nella giornata odierna era programmato anche l’incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell’ospedalità privata, che è stato spostato a data successiva.