"Nei giorni 3/4/5 gennaio 2019, durante il caratteristico campo invernale, il Clan del Gruppo Scout del Valguarnera 1composto da 3 Adulti e 11 ragazzi dai 17 a 22 anni si trova nei pressi di Bronte, nel rifugio "la casa della Fraternità"in località Rocca Calanna. A causa delle persistenti bufere di neve, i mezzi di trasporto del gruppo seppur provvisti di gomme termiche, ovvero un pulmino 9 posti e un'autovettura, sono rimasti bloccati nonostante avessimo portato le catene per la neve.e la strada di accesso era già ricoperta da una coltre di oltre 50/60 cm di neve, più o meno alle ore 12.30 del 05/01/19 i capi scout decidono di avvertire la protezione civile del Comune di Bronte per capire se era possibile liberare la strada di accesso alla struttura, questi ultimi rispondono che non era possibile, asserendo che avrebbero effettuato un soccorso immediato solo se qualcuno del gruppo si fosse trovato in uno stato di emergenza e consigliandoci di abbandonare la struttura, lasciando i mezzi nel piazzale del rifugio.Fortunatamente stavamo tutti più che bene, l'unico disagio era quello di non poterci più riscaldare con la stufa a gas e la penuria di cibo."la casa della Fraternità", il custode Sig. Piero Lupica Cristo, che ci aveva accolto due giorni prima. Il Sig. Piero, con molto ottimismo, ci ha proposto che con un pò di buona volontà e qualche pala era possibileriuscire a tirare fuori i mezzi da quella situazione e tornare a casa in serata, a patto che da quel momento, sia i ragazzi del gruppo scout che lui, si mettessero a spalare la neve cercando di liberare la strada per il passaggio delle autovetture.sua determinazione, con molto coraggio e spirito di servizio, e grazie alla tenacia e alla abnegazione di tutti i ragazzi, dopo 3 ore di lavoro e di fatica riusciamo a liberare la strada di accesso per circa 400 mt da circa 50/70 cm di neve sotto una abbondante nevicata e a -3 °, e quindi permettere l'uscita dell'auto provvista di catene per la neve.aveva maggiori difficoltà a muoversi, dopo aver montato le catene da neve e dopo aver effettuato diversi tentativi di spostamento del veicolo, una catena si è rotta in piu punti, pertanto verso le 16.15 decidiamo di scendere in paese con l’autovettura per comprare un paio di catene nuove.trazionato e il comandante dei carabinieri che si mettono ovviamente a disposizione,. e mentre il volontario della protezione civile rimane nel rifugio con una parte dei ragazzi, noi insieme al comandante dei carabinieri e a Piero ci occupiamo di montare le nuove catene, con le quali non senza difficoltà riusciamo a tirare fuori da quella situazione anche il pulminoA questo punto, tutti i ragazzi sono rientrati nel rifugio per prendere gli zaini, accompagnati dal comandante dei carabinieri e dal Sig. Piero. Da questo momento il passaggio era libero, era stato "scavato nella neve" un sentiero lungo la stradella che permetteva anche a tutti i ragazzi di procedere a piedi senza grandi difficoltà. Alla fine, siamo riusciti a percorrere 600/700 m a piedi e ad arrivare nella strada principale in cui c'erano i mezzirecuperati poco prima, e con i qualisiamo riusciti a rientrare in serata agevolmente a casa.di Bronte per il loro supporto, ma il vero eroe nascosto di questa vicenda e il nostro caro Sig. Piero e soprattutto i nostri ragazzi che con entusiasmo e determinazione sono riusciti in un impresa che sembrava impossibile.