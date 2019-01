A raccontarlo in aula, nell'ambito del processo con rito ordinario denominato Santa Barbara, è lo stesso Lomonaco, recentemente condannato in appello per associazione mafiosa, estorsione e associazione finalizzata al traffico di droga a 18 anni ed 8 mesi nel procedimento connesso, celebrato con rito abbreviato. Ma per l'accusa quel famoso summit, da cui presero impulso le indagini su una serie di estorsioni compiute da esponenti del clan Brunetto ai danni delle aziende vitivinicole di Castiglione di Sicilia, sarebbe stato organizzato per dirimere alcuni dissidi esplosi all'interno della “famiglia”.sarebbe divenuto il reggente del clan, il compito di riportare il sereno tra gli affiliati. Lomonaco, sentito in aula come teste della difesa, ha riferito ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Roberto Passalacqua, di aver conosciuto Olivieri esclusivamente per questioni legate alla reciproca passione per i cavalli. Per l'accusa sarebbe invece il referente del clan per l'area pedemontana. Imputati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione e associazione finalizzata al traffico di droga, sono Pietro Olivieri, Emilio Aramis, Giuseppe Calandrino, Salvatore Del Popolo, Gaetano e Giuseppe Lo Monaco, Salvatore Pagano, Alfio Papotto e Luca Daniele Zappalà.abbreviato, Giuseppe Pagano, condannato in appello a 8 anni e 4 mesi di reclusione. Sollecitato prima dalla difesa e poi dal pubblico ministero, il teste ha ripercorso uno dei momenti cruciali fotografati dall'inchiesta, la morte del boss Paolo Brunetto e la conseguente successione alla guida del clan. Pagano, che ha preso parte alla sepoltura di Brunetto al cimitero di Passopisciaro il 13 giugno 2016, viene intercettato il giorno successivo mentre racconta quei momenti a Vincenzo Lomonaco. In particolar modo emergono le parole che sarebbero state pronunciate, secondo l'accusa, da Salvatore Brunetto, fratello del capoclàn.e Turi Pane Pane, Carmeluccio era, fatti il conto, che non ce l'ha fatta nemmeno ad andarlo a salutare, diglielo, di non pensare male, perché non ce l'ha fatta nemmeno a salutare, perché l'ho visto che era con la barba così, ogni cinque minuti ci cresceva, era morto, non parlava, era messo in quel modo. Poi Ture mi ha detto: “state tranquilli! Oggi non ho più niente, ragazzi da guardare”...Continuate a fare come avete fatto, se fate una cosa, fatela per il bene della “Famiglia” per conto, poi dice: “per le cose più importanti c'è Carmeluccio, queste sono state le parole, vi sto chiamando in disparte, (inc.) … Perché io sono morto Enzo, per me è morto mio padre (inc.) Enzo, vedi che lo stai vedendo questo bicchiere? Non bevo, è sporco, non è più come una volta, Carmelo le capacità ce le ha, più non lo voglio dire, ma le capacità ci vogliono, però questa persona, questo personaggio, per noi era la pace, lui era il paciere e spero che Carmelo”Vincenzo Lomonaco: “Speriamo”Giuseppe Pagano: “Fa le veci di lui”Vincenzo Lomonaco: “Carmelo quella pazienza di lui, non ce l'ha ah”Giuseppe Pagano: “Tutti questi sono i problemi, perché Carmelo quando scoppia, tu lo sai”Vincenzo Lomonaco: “Appena si attaccano i fili...poi non ragiona più”Ma in aula Pagano riferisce di aver raccontato a Lomonaco non le parole pronunciate da Salvatore Brunetto ma quelle dette da un muratore, anch'egli di nome Salvatore, presente alla sepoltura. Il 29 gennaio, data fissata per la prossima udienza, saranno sentiti gli ultimi testimoni della difesa. Poi spazio alla requisitoria del pubblico ministero Alessandro La Rosa.E' l'aprile del 2015 quando scatta l'operazione antimafia denominata Santa Barbara, dal nome di una via di Castiglione di Sicilia dove risiedono buona parte degli indagati. Tra le accuse quella di far parte del clan Brunetto, articolazione di Cosa Nostra, operante nei comuni dell'area pedemontana. A guidarli, secondo l'accusa, è Vincenzo Lomonaco, responsabile d'area per conto di Paolo Brunetto, prima, e di Pietro Olivieri, dopo. Sono accusati di aver taglieggiato le aziende vitivinicole del territorio, fiore all'occhiello dell'imprenditoria etnea. Per la Procura di Catania avrebbero estorto denaro e assunzioni, minacciando pesanti ritorsioni. Chi non sottostava alla legge del pizzo subiva incendi e tagli ai vigneti. Pizzo ma non solo. Le casse del clan venivano rimpinguate anche grazie al fiorente traffico di stupefacenti.