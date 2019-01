Di seguito i nomi dei candidati. Antonino Guido Distefano, Marco Tortorici, Walter Salvatore Toro, Jessica Gualtieri, Rosario Pizzino, Roberto Caruso, Alberto Giaconia, Maria Concetta La Delfa, Elena Cassela, Riccardi Liotta, Denise Maria Caruso, Lucia Roberta Spampinato, Ignazio Aiello, Giuseppe Fiumanò, Fabrizio Seminara, Tiziana Aloisio, Marcello Sutera Sardo, Salvatore Giacomo Manna, Giuseppe Filippo Casabianca, Santo Li Volsi, Oriana Mario Toscano, Giovanni Lotà, Maria Roberta Passalacqua, Amilcare Impallari, Antonello Verderame, Antonino Ciavola, Giuseppe Maria Terranova, Giovanni Ingrascì, Fabio Vincenzo Pistorio, Santo Pierpaolo Giaconia, Lidia Timpanaro, Benito Triolo, Mariangela Corbo, Lucyana Guccione, Monica Foti Longo, Luigi Giuseppe Antonino Campagna, Claudia Melina Di Stefano, Matteo Marino, Eleonora Nicotra, Francesca Trama, Luigi Maria Vitali, Letizia Alfina La Rosa, Sergio Antonino Spina, Concetta Sciuto, Davide Alfredo Negretti, Assunta Salvo, Alessia Falcone, Filippo Maugeri, Donatella Tinella, Tiziana Foti, Giampaolo Salvatore Costantino, Beatrice Bonarrigo, Bruno Benedetto Viaggio, Giacomo Antonino Gallo, Graziella Coco, Ildegarda Cunsolo, Sergio Emanuele Di Mariano, Antonino Calì, Dario Motta, Maria Santalco Florio, Francesco Seminara, Francesco Isola, Alfio Signorelli, Rosario Marchese, Corrado Adernò.

Oggi, nel primo giorno di voto utile per il rinnovo del Coa (si vota fino al 12 gennaio), questo il pensiero condiviso tra gli avvocati catanesi. Gli ultimi giorni non sono mancate tensioni nel mondo forense etneo. Il caso degli "ineleggibili" saltato fuori dopo la sentenza della Cassazione che prevede l'incandidabilità di chi ha già svolto due mandati all'interno del Consiglio avevano provocato diversi "fuochi" incrociati. Ma a mettere un punto è stata la Commissione che, dopo un parere di un giurista che ha evidenziata la non retroattività della sentenza della Suprema Corte, ha dichiarato eleggibili tutti i 65 candidati. Sono tutte candidature personali, ma comunque ci sono delle aggregazioni che si sono formate. Le principali sono quattro: #Oltre guidata dall'avvocato Antoni Ciavola, Avvocati Liberi e Movimento Forense che vede come primo nome dell'elenco l'avvocato Monica Foti, e poi la lista che ruota attorno all'avvocato Antonino Distefano, e #azione forense guidata dall'avvocato Luigi Maria Vitali. Ogni elettore potrà esprimere al massimo 16 preferenze e il voto avverrà attraverso un sistema elettronico. E per questo non sono stati nominati gli scrutatori. Saranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano per iscrizione all'albo.