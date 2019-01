ha portato Giuseppe Ruscica, conosciuto nella "mala" di Catania con il nomignolo di "Banana", a processo. E insieme a lui, il prossimo 15 gennaio ci sarà davanti al giudice, anche Mario Sicali, che a seguito dell'intervento in Parlamento del senatore pentastellato inviò attraverso la chat privata una sequela di insulti e intimidazioni: "Sì semu mafiosi come rici tu ma ti scannu... Medda morirai pure tu". Ed infatti nel decreto di citazione a giudizio firmato dalla pm Antonella Barrera è ben evidenziato nel capo di imputazione di Sicali "l'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis". Quindi parliamo di aggravante mafiosa.Nel 2016 il giovanissimo Eugenio Ruscica, figlio di Carmelo Ruscica (detto 'bananedda'), muore in un terribile incidente stradale. Per i funerali i giovani del quartiere Nesima preparano magliette, striscioni, caroselli. Ma quello che più preoccupò fu la chiusura delle botteghe e dei negozi del quartiere. Una sorta di riverenza mafiosa che portò prima all'intervento di Giarrusso in Parlamento e poi alla decisione del Questore di far celebrare i funerali in forma privata per evitare problemi di ordine pubblico. L'ordinanza provocò polemiche sui social. E in seguito le minacce al parlamentare e ai giornalisti.