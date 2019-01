ha completato l’iter per la stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune di San Giovanni La Punta attraverso la realizzazione dei relativi bandi di concorso, riservati solo al personale contrattista interno.al comune di essere in linea con quanto previsto dalla Legge regionale n.8/2018 – dichiara il Sindaco Antonino Bellia- la quale prevede delle norme specifiche sulla stabilizzazione dei precari con la possibilità, per i comuni che hanno predisposto regolarmente gli atti amministrativi entro il 31/12/2018, così come nel nostro caso, di procedere alla stabilizzazione e relativa assunzione dei dipendenti così detti precari”.cittadino puntese- abbiamo lavorato per raggiungere questo importante obiettivo attraverso un percorso di confronto e condivisioni, anche con le organizzazioni sindacali, che ci ha consentito, in questa prima fase, l’assunzione a tempo indeterminato dei primi 13 lavoratori precari che adesso possono tirare un sospiro di sollievo e vedere riconosciuto il loro diritto ad un posto di lavoro stabile e sicuro”. L’Amministrazione comunale utilizzerà la graduatoria dei predetti concorsi per assumere successivamente e gradualmente i restanti 18 lavoratori.