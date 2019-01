I Carabinieri della Stazione di Catania Playa hanno arrestato nella flagranza Aldo Battiato cl.84, Domenico Consolo (cl.70) e Daniele Litrico (cl.88), poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato. I tre, ieri sera, con l’ausilio di un braccio meccanico installato su di un autocarro, stavano asportando dei pannelli in metallo all’interno della ditta “I.C.O.B. S.p.a” di via Giovanni Agnelli 4.di uno degli arrestati, sul quale erano stati già caricati pannelli per un peso complessivo di oltre 3 tonnellate. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.