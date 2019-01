Il movente della lite sarebbe la gelosia: due dei partecipanti sono l'attuale e l'ex fidanzato di una minorenne, che era presente sul luogo della rissa per vederla. I due ragazzi si erano dati appuntamento dopo un commento dell'ex su un profilo social della ragazza. Ciascuno di loro ha portato un 'amico'. La ragazza, all'insaputa dei genitori, avrebbe 'biagiato' la scuola per recarsi sul luogo dello 'scontro'. Per questi motivi, sul posto è stato convocato il genitore al fine di informarlo sui fatti accaduti. I due giovani antagonisti e protagonisti della rissa dopo essere stati indagati, secondo quanto riferito dalla polizia, si sono detti pentiti del gesto commesso.