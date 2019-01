Accompagnata presso gli Uffici del Commissariato Librino, dopo gli adempimenti di rito, la donna veniva condotta presso la locale Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, per ivi rimanere ristretta per scontare la pena definitiva.

. La Polizia di Stato ha arrestato la pregiudicata catanese Pecorino Agata (classe 1962) in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso in data 29.12.2018 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, dovendo espiare la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e 20.000 euro di multa, in quanto riconosciuta colpevole dei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile, commessa in Catania dal 2014 al 05.02.2016. Lo scorso 6 gennaio, personale del Commissariato Librino, a seguito di attività info-investigativa, ha eseguito il predetto provvedimento a carico della Pecorino emesso lo scorso 29 dicembre.quindi, i poliziotti del Commissariato Librino, acquisite informazioni sul conto della stessa, apprendevano che la donna era solita frequentare la zona della stazione ferroviaria cittadina. Pertanto, si recavano presso quello scalo ferroviario, rintracciando la ricercata all’interno della sala di attesa della stazione e bloccandola.