Nasconde un fucile e due pistole illegali in casa: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Scialfa Martino Francesco (classe 1958) per detenzione illegale di armi e munizionamento. Ieri alle ore 11:10 circa, personale delle Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, mentre transitava per via Scuto Costarelli, notava un soggetto dal fare sospetto, pertanto procedeva al suo controllo.procedeva a perquisire l’abitazione e, all’interno della quale venivano rinvenuti 1 fucile Beretta a canne mozze cal.12 mod.AL 390 Silver Mallard 12 GA; 1 pistola marca Valtro con relativo caricatore inserito, priva di matricola; 1 pistola revolver marca Kora Brno calibro 22 WMR n.c. con matricola abrasa carica con 8 cartucce calibro 22. L’uomo veniva, pertanto, arrestato per detenzione illegale di armi e munizionamento. Informato il P.M. di turno, disponeva che l’uomo venisse condotto presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania in attesa dell’udienza di convalida del G.I.P.