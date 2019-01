CATANIA – Quando chiude i battenti un organo di informazione è sempre una brutta notizia, soprattutto per chi crede nel pluralismo. Ultima Tv cessa le trasmissioni. L'editore Francesco Russo Morosoli è finito nel mirino della magistratura con l'accusa di corruzione e di tentata estorsione ad alcuni giornalisti. Non è il momento dei giudizi ma alla redazione, a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto editoriale va l'abbraccio della redazione catanese di LiveSicilia e il ringraziamento per aver contribuito ad alimentare il mondo difficile delle notizie in una terra martoriata.