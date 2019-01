Questo il tenore delle arringhe del collegio difensivo nell'ambito del processo, scaturito dall'operazione Caterpillar, che vede alla sbarra colonnelli e soldati del clan Brunetto, accusati a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione. Tra gli imputati di spicco i fratelli Paolo e Salvatore Brunetto, il primo boss indiscusso del clan operante principalmente tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia. Per lui emessa sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuto decesso. Per Salvatore Brunetto il pubblico ministero Marco Bisogni ha chiesto una condanna a 14 anni di reclusione. Per il difensore di fiducia Ernesto Pino, invece, le accuse sarebbero del tutto insussistenti. Al termine della breve discussione il legale ha chiesto ai giudici della quarta sezione penale, presieduta da Gabriella Larato, l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Stessa conclusione per l'imputato Attilio Amante per il quale il pm ha chiesto l'assoluzione dall'accusa di associazione mafiosa ed una condanna a 9 anni per estorsione. L'avvocato Pino, anche in questo caso, ha parlato di accuse prive di fondamento.a 10 ed a 7 anni di reclusione. Entrambi sono accusati di associazione mafiosa e di due tentate estorsioni. Per la difesa si tratterebbe solo di ipotesi prive di riscontro. L'intero processo si baserebbe su intercettazioni dalle quali non emergerebbero né ruoli né dettagli sui reati contestati. Anche per Lucia Spicuzza, legale di Alfio Patanè, imputato per associazione mafiosa ed estorsione, non ci sarebbero elementi probatori ma solo indiziari a carico del proprio assistito. Per lui l'accusa ha chiesto l'assoluzione dal reato associativo per il principio del “ne bis in idem”, essendo già stato condannato per gli stessi fatti, ed una condanna a 9 anni per estorsione aggravata. Ma per il difensore in nessuna intercettazione emergerebbe il coinvolgimento del proprio assistito. Per questo l'avvocato Spicuzza ha chiesto per entrambi i capi di imputazione l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Chiesta, infine, dal legale Salvatore Pagano l'assoluzione perché il fatto non sussiste per l'imprenditore Salvatore Santalucia, accusato solo di violenza privata aggravata. Anche il pm ne ha chiesto l'assoluzione per la contraddittorietà delle prove. Nella prossima udienza, fissata per il 25 febbraio, discuteranno i legali Michele Pansera, Maria Caterina Caltabiano e Francesco Sanfilippo. Poi l'attesa sentenza.- Erano soprattutto le aziende edili, grandi e piccole, impegnate in appalti pubblici o privati, le vittime delle richieste estorsive degli affiliati al clan Brunetto. Non solo richieste di denaro ma anche imposizione dei propri mezzi, dalle trivelle alle motopale, dagli escavatori ai tir. Per la Procura di Catania, la sede della “Ambra Transit”, società di trasporti intestata alla moglie del boss Paolo Brunetto, sarebbe stato il luogo di incontro degli associati, oltreché “strumento per monopolizzare il settore del trasporto su strada nella zona di sua influenza ed elemento di facciata per il riciclaggio di denaro proveniente da illecite attività”. La sfera di influenza del boss Brunetto si estendeva fino alle zone pedemontane, tra i comuni di Randazzo, Castiglione di Sicilia e Linguagossa, e alla valle dell'Alcantara, nei comuni della provincia di Messina. Il sodalizio non avrebbe avuto alcuna remore ad usare la violenza per costringere le vittime a sottostare alle richieste. Tra gli episodi contestati l'aggressione subita a Fiumefreddo di Sicilia dagli autisti di un'azienda di autotrasporti di Caltanissetta, minacciati e percossi per costringere il titolare della ditta ad avvalersi per il trasporto delle merci dei tir di proprietà di Paolo Brunetto.