che confina con Zafferana etnea. Dai primi sopralluoghi una sola abitazione è stata dichiarata inagibile e la famiglia che vi viveva è stata collocata in una struttura ricettiva di Zafferana Etnea. Danni rilevanti alle strade e a molti immobili rurali sono stati rilevati in prossimità del Monte Ciciriello.crollati i muretti di contenimento, causando disagi a numerose famiglie che vivono in zona. Tra gli immobili in attesa di sopralluogo c'è anche la Chiesa Madre del paese. A rendere noti i dati dell'attività del Centro operativo comunale è la senatrice del Movimento 5 Stelle di Trecastagni Tiziana Drago, che subito dopo il sisma ha chiesto e ottenuto che il Coc fosse aperto nel comune pedemontano dopo due giorni dal sisma. "Anche Trecastagni - dice Drago - ha subito danni a seguito della forte scossa di terremoto del 26 dicembre scorso.urgenti stanziati dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre scorso e ciò è avvenuto anche grazie alle numerose segnalazioni di crolli e disagi giunte da parte di cittadini, poi prontamente inoltrate alla presidenza del Consiglio. Ci auguriamo che i sopralluoghi di Polizia locale, Protezione civile e Vigili del fuoco, ancora in corso non rendano necessari sgomberi o chiusura di edifici di culto". (ANSA).(Foto di repertorio)