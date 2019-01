È accaduto questo pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Catania. Il processo, troncone ordinario, scaturito dall'inchiesta Orfeo che ha azzerato il gruppo santapaoliano di Picanello era fissato questa mattina alle 10,30. Il Tribunale però aveva il calendario pieno: questa mattina dunque si sono susseguiti altri procedimenti e alla fine l'udienza è iniziata alle 15,30.Un disguido con l'istituto penitenziario nonostante la richiesta di traduzione avanzata e notificata. A quel punto è stato chiesto a Marco Battaglia se voleva rinunciare ad assistere all'udienza che prevedeva l'esame di tre collaboratori di giustizia. L'imputato ha manifestato il suo interesse a presenziare. Il Tribunale ha chiesto al carcere di Bicocca di accompagnare il detenuto in tribunale, ma la traduzione non sarebbe stata possibile prima di due ore.Dopo cinque ore di attesa, i difensori, considerando che tutti gli imputati sono liberi per questo procedimento, hanno optato per il rinvio. Il pm non si è opposto. La data della nuova udienza? Il primo ottobre 2019. Nove mesi. Il troppo carico di lavoro per la sezione del tribunale non ha permesso un rinvio più breve.