Commenta così il Commissario Lega, Stefano Candiani i cori di odio rivolti all’Assessore Comunale Lega Fabio Cantarella, durante il corteo pubblico organizzato per ricordare la memoria del giornalista ucciso da Cosa Nostra, nel 1984. “Nella lotta alla mafia non ci dovrebbero essere colori, chi cerca di dividere non fa altro che il loro gioco. Certe manifestazioni dovrebbero essere un esempio di legalità e trasparenza, ma a quanto pare, per certi soggetti, le ideologie politiche vincono ancora sul bene comune., finendo per scagliarsi contro una persona, anziché urlare ed inveire contro un certo tipo di sistema. Tutta la mia solidarietà all’assessore Fabio Cantarella che ha presenziato ad un corteo in ricordo di chi la Mafia, l’ha combattuta. Quello che doveva essere un momento di commemorazione – precisa Candiani - si è trasformato in una polemica strumentale fomentata da personaggi meschini che, con la cultura dell’antimafia, hanno dimostrato di non avere niente a che fare. Cosa c’entra, in una situazione simile, inveire contro la Lega ed esaltare l’operato di un indagato come il sindaco di Riace, di Orlando o De Magistris? Lo stesso figlio di Pippo Fava, Claudio, ne ha preso le distanze. Nessun rispetto per la memoria di un giornalista ucciso da Cosa Nostra e che di certo non avrebbe avallato questo scempio, nessun rispetto per i diritti costituzionali tanto decantati e, a quanto sembra, mai rispettati. La memoria di Pippo Fava appartiene al popolo, ma con il passare del tempo e con in giro questa gente – conclude Candiani - si rischia di vedere manipolato e snaturato, lo spirito iniziale di queste manifestazioni”