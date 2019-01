Tutte le novità della Fiera, in programma a Le Ciminiere di Catania

, verranno anticipate nella

,

,

presso la

, alla presenza delle autorità cittadine e degli imprenditori del comparto.

Concorso IL MATRIMONIO PERFETTO.

Concorso LA COPPIA PERFETTA.

CAMPER DELL’AMORE.

SFILATE:

Wedding Cake Show

Wedding Cake Party:

Wedding Photo Gallery:

Wedding Design Award:

AREA WEDDING TASTE,

LA FIERA:

INVITO OMAGGIO

riconosciuto con la qualifica di Salone Nazionale.dal 12 al 20 gennaioconferenza Stampamercoledì 9 gennaio alle ore 1030Sala – 1 del Palazzo della Città Metropolitana di CataniaSognare il #matrimonioperfetto? Candidarsi come #coppiaperfetta 2019? Un sogno che diventerà realtà con Sposami che, grazie agli sponsor top player del settore wedding, mette in palio bendi premi che andranno alle coppie che decideranno di mettersi in gioco.Sposami è senza dubbio il punto di riferimento per i futuri sposi da quasi 15 anni, è una sorta fiera “wedding planner”, offre contenuti, incuriosisce, istruisce, dà uno strumento per fare cultura nell’ambito del matrimonio e permettere di scegliere i fornitori con maggiore consapevolezza e preparazione. Il Salone è, un palcoscenico sofisticato, che dalle bridal week di New York, Londra e Barcellona, si concentra sulle tendenze, senza tralasciare gli aspetti giocosi, curiosi e divertenti legati al “gran giorno”. Particolare attenzione verrà dedicata naturalmente al look della sposa, ai segreti per il party più glamour e a tutto ciò che non deve mancare nel giorno più bello. Ecco qualche anticipazione sulle novità di quest’anno:Venire in Fiera, compilare un semplice coupon, imbucarlo in una teca e attendere l’estrazione di domenica 20 gennaio che avrà luogo dinanzi un notaio che ne garantirà la trasparenza. È questo il facile e ricco concorso nel quale si regalerà un intero matrimonio!Complicità, simpatia, emozione: Stiamo cercando questo nella coppia vincitrice tra le 10 finaliste. Chi riuscirà a trasmettere meglio il proprio sentimento vincerà tanti di quei premi che si sentirà sopraffatto dall’emozione. Poche regole. Le aspiranti coppie perfette potranno recarsi in Fiera e accedere alla pre-selezione oppure …- raggiungere ildi Sposami (organizzato da èxpo grazie alla collaborazione dello staff del partner ufficiale, e, in tour per la Sicilia sino al 18 gennaio (scopri le tappe sul sito: http://www.sposamiexpo.it/segui-il-camper-dellamore/ ). Una giura d’eccezione provvederà a scegliere 10 coppie finaliste che si metteranno in gioco domenica 20 gennaio nel corso della serata di Gala presentata dal noto speaker. Dopo aver sfilato in abito da sposo e da sposa ed essersi scommessa dinanzi il grande pubblico, una fra le coppie sarà decretata La Coppia Perfetta 2019.trenta ore di sfilate, che vedranno protagoniste le collezioni haute couture alta moda sposa sposo e cerimonia per i futuri sposi alla ricerca dell’abito da sogno. Il posto giusto per trovare l’abito che cercate sarà Sposami, un trampolino per nuove mode e tendenze.: i maestri pasticcieri realizzeranno dal vivo una torta nuziale che vedrà “scendere in campo” i maestri pasticceri che realizzeranno live, una wedding cake, che dovrà convincere i temutissimi giurati professionisti dell’associazione Ducezio, rispettando determinati canoni di bellezza, bontà e proporzioni.“Una galleria d’arte” della torta nuziale in una carrellata di prelibatezze da sogno. Torte matrimoniali particolari, torte nuziali semplici, oppure a tre, quattro o cinque piani, rotonda o quadrata, ricoperta di glassa colorata oppure "nuda" che potrà stupire con un ventaglio infinito di possibilità.I grandi maestri della fotografia siciliana interpreteranno il fatidico giorno del “si” e saranno sottoposti all’occhio attento di una giuria composta dai più validi professionisti del settore.il concorso, ideato per valorizzare sempre più gli oramai celebri allestimenti degli espositori del Salone del Matrimonio, votando lo stand più bello. Saranno coinvolte le coppie di futuri sposi, che daranno la propria preferenza. Per i più fortunati, la possibilità di vincere un volo di andata e ritorno a Dubai in business class, offerto da flydubai. Lo stand più bello sarà sottoposto anche all’occhio attento della giuria tecnica dell’Ordine degli architetti e paesaggisti di Catania.una vera “prova menù da matrimonio” in aula, proposta dai migliori chef e catering siciliani con tanto di cooking show live e corsi di cucina in collaborazione con Electrolux Professional e CTA Soluzioni. Del resto l’amore e il cibo da sempre rappresentano un connubio perfetto che troverà in Fiera la sua massima espressione.Questi e altri gli ingredienti di Sposami che, come sempre viaggeranno in parallelo tra i Social Network e tutti i giorni in diretta streaming grazie all’immancabile collaborazione di video eventi live, collegandosi su loro portale, www.videoeventilive.it.Si può scaricare l'per entrare GRATIS in fiera dal lunedì al sabato sul sito www.sposamiexpo.it La Fiera si potrà visitare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 12 gennaio ore 16.00. Ingresso da piazzale Rocco Chinnici (già piazzale Asia).