ma controlli ed interventi che possano riuscire a invertire la tendenza, portando a una diminuzione delle morti da incidenti stradali. Come fa Damiano Capuano, dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che si appella al sindaco e alla Giunta affinché prendano provvedimenti per impedire queste continue, talvolta prevedibili, tragedie. Il fratello, Andrea, è morto nel 2010 in seguito a un incidente con lo scooter., usati in modo sbagliato, equivalgono a un'arma carica, che può uccidere. Nella nostra città mancano le basi culturali per ridurre gli incidenti. Senza contare le condizioni delle strade e l'assenza dei vigili urbani per controllare. A Catania sono pochi e di età media elevata: praticamente sono scomparsi dalla strada".viaggia soprattutto con le due ruote, anche se l'inciviltà e il mancato rispetto delle regole continuano a giocare un ruolo fondamentale. "Bisogna parlarne a scuola - continua: ho proposto in passato e torno a chiedere che l'educazione civica, quella stradale, torni a essere materia di studio. È importante conoscere il codice della strada sin da piccoli: la nostra associazione organizza questo genere di incontri e io stesso mi metto a disposizione per farli".affinché promuova corsi di educazione stradale nelle scuole. Anche perché, spiega ancora Capuano, spesso sono i più piccoli a comprendere i reali rischi che si corrono in strada e a spingere i genitori ad assumere comportamenti corretti. "La nostra associazione, in passato, ha organizzato posti di blocco con la Polizia stradale, per convincere i motociclisti all'uso del casco, mostrando immagini spaventose di incidenti, con risultati efficaci soprattutto con i più giovani”.anche se impopolari, per invertire la tendenza, per risparmiare vite, per mettere fine a una mattanza che ogni anno registra numeri spaventosi. “Occorre fare scelte coraggiose - continua Capuano - intervenire sui comportamenti sbagliati, scorretti, che possono mettere in pericolo gli altri. Mio fratello alla fine, era nella sua corsia quando si è trovato di fronte un’auto che, per sorpassare un pedone, ha invaso l’altra parte della strada. Andrea ha frenato ed è scivolato sulla cera, andando a sbattere”.successivo alla scomparsa di Andrea, l’associazione ha portato avanti. L’imminente festa di sant’Agata porta Damiano Capuano, che è anche vicepresidente della seconda municipalità, a rinnovare l’appello al sindaco Pogliese. “Lo stesso primo cittadino - afferma - ha ammesso, nel post che ha scritto su Facebook in occasione del Capodanno e dei botti, che le ordinanze non possono fare molto e che occorre il buon senso. Non è la stessa cosa per l’ordinanza sulla cera che c’è da quando è morto mio fratello e non è mai stata rispettata? Non basta un’ordinanza: occorre impedire la vendita e l’accensione dei ceri, se non all’interno delle isole della legalità”.tragedie, altri morti. “Invito il sindaco a prendere una decisione forte: controllare che l’ordinanza sia rispettata e agire in caso contrario. Sant’Agata non può preferire la cera alla vita umana”.