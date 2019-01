Ma anche, e soprattutto, quei chilometri sfaldati in macchina da Paternò a Catania per consegnare l’articolo del giorno e la dedizione con la quale si dedicò, instancabilmente, alla sua creatura “La Gazzetta dell’Etna”. Quello di Angelino Cunsolo, il prof Angelino Cunsolo, è un taccuino consumato a furia di raccontare cronaca, politica, tenerezza e semplicità della sua terra e della sua città. Se n’è andato sull’uscio dei 90 anni. Ed il suo è un monumento che già esiste senza che gli sia stato (ancora) dedicato: perché “il prof” è uno che la storia recente della città - e non solo in ambito giornalistico - l’ha fatta e governata.Un cronista, che è stato anche apprezzatissimo docente di matematica, con un carisma capace di penetrare qualunque cortina di buio si addensasse sulla notizia. “Questo mestiere lo si deve sapere fare ma senza mai perdere di vista i valori”, confidava ogni tanto ai suoi cronisti della nuova generazione.E da qualche parte, lassù, è già pronto a rilanciare le sue domande chirurgiche e le curiosità mai banali. L’ultimo saluto verrà officiato, oggi, nella chiesa di Santa Barbara a Paternò. Ciao prof.