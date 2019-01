Ecco cosa prevede il Comma 912 dell’articolo 1 della Legge di Stabiltà. “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, - si legge nella mozione - possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

“La pubblica amministrazione deve sempre garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e il principio di ampia accessibilità alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e deve limitare qualsiasi discrezionalità dei Dirigenti nella scelta dei soggetti affidatari dei lavori pubblici di un Comune e deve garantire la libera concorrenza”, spiegano i consiglieri. Nella mozione si ricordano anche le parole di biasimo del presidente dell’autorità anticorruzione Raffaele Cantone. “La norma non aiuterà i funzionari morosi, mentre consentirà a quelli disonesti di fare il buono e il cattivo tempo. Basti ricordare che tutto il sistema di Mafia Capitale si reggeva sugli affidamenti diretti. Sotto 150.000 euro non è prevista neanche la certificazione antimafia e la gara non sarà pubblica da ora in poi. C'è il rischio che la criminalità organizzata, al Nord come al Sud, ne approfitti”.

I consiglieri comunali Valerio Marletta, Nicola Giaquinta e Maurizio Toro presenteranno una mozione per spingere quanti più colleghi a prendere posizione sulla manovra che ha derogato per tutto il 2019 le procedure del codice degli appalti pubblici previste dal Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016. Lo scopo dichiarato è impegnare il Comune di Palagonia a non derogare le gare pubbliche per gli appalti e attenersi alla vecchia normativa.