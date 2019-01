Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione e di tutti gli altri consiglieri che si sono autotassati, si svolta la grande festa per la Befana. Un evento dai toni semplici e colorati con tanto spazio alla lettura di libri a laboratori di riciclo e ai vecchi giochi di una volta, che ha consentito alla città di affrontare anche l'Epifania con il sorriso sulle labbra. Una manifestazione resa possibile anche grazie alle associazioni e alle realtà che, con il proprio contributo, hanno consentito alla città di non spegnere la luce., una domenica di eventi e iniziative sono state promosse per mantenere viva la tradizione della festa dell’Epifania, senza costi per il Comune di Catania. Corsa coi sacchi, un grande gioco dell’oca ecologica, tiro al bersaglio con rotoli di cartone colorati, un laboratorio per bambini fino ai 10 anni per insegnare a decorare la calza, scambio di libri e animazione con l’autobooks dell’Amt, spettacoli di illusionismo con il mago Dimis, le letture di Nati per Leggere: sono solo alcune delle attività che hanno intrattenuto grandi e piccini.abbiamo voluto dare un personale concreto contributo a tenere viva la città nonostante il dissesto finanziario. Ringrazio i consiglieri comunali, l’assessore Mirabella e tutta l’amministrazione unitamente agli sponsor e alle associazioni, che hanno collaborato per rendere possibile questa festa dell’Epifania senza oneri per il Comune di Catania”.